Succescoach Suzanne Bakker moet verrassend weg bij Ajax Vrouwen: "Dit zag ik niet aankomen"

De wegen van Ajax Vrouwen en Suzanne Bakker scheiden na dit seizoen. De 37-jarige trainer uit Hensbroek had een aflopend contract en dat wordt niet verlengd. "Ik had het eerlijk gezegd niet zien aankomen en het zelf uiteraard graag anders gezien", zegt Bakker.

Bakker is sinds 2018 werkzaam bij Ajax. Ze begon als trainer van het toen nieuw opgerichte Ajax Vrouwen Talententeam. In de zomer van 2022 maakte ze de stap naar Ajax Vrouwen en tekende een contract voor twee jaar. Aan haar dienstverband komt na dit seizoen al een einde. "Echter kan ik, tot nu toe, zeker terugkijken op een fantastische periode als hoofdtrainer waarin ik zeer trots ben op de behaalde resultaten."

Goede prestaties

In haar eerste seizoen werd Bakker landskampioen met de Amsterdammers en vervolgens kwalificeerde Ajax Vrouwen zich voor de groepsfase van de Champions League. In het Europese toernooi presteert het uitstekend, want in de groep met Paris Saint-Germain, AS Roma en Bayern München gaat het aan kop.

Ajax Vrouwen is momenteel op trainingskamp in Portugal. Op zaterdag 20 januari hervat het de competitie tegen Excelsior Eind januari staan de laatste twee wedstrijden in de groepsfase van de Champions League op het programma.