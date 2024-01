Twee jongens (15 en 17 jaar) aangehouden voor reeks explosies bij wooncomplex Bijlmerdreef

De politie heeft afgelopen nacht twee jongens van 15 en 17 jaar oud aangehouden voor een reeks explosies bij een wooncomplex aan de Bijlmerdreef. Volgens de politie is met hun aanhouding een nieuwe explosie voorkomen. Bij de eerdere explosies werd een raam vernield en was er schade aan een gevel.

De mannen waren mogelijk betrokken bij drie explosies, op 6, 8 en 9 januari bij een wooncomplex aan de Bijlmerdreef. De explosies waren steeds rond hetzelfde tijdstip, de schade viel mee. Er werd een raam vernield en er was enige schade aan een gevel.

Onderzoek

"De aangehouden verdachten kwamen in beeld na intensief rechercheonderzoek naar de toedracht van de explosies. Dankzij de inzet en expertise van de recherche konden de verdachten worden opgespoord en aangehouden. Hun exacte betrokkenheid bij de reeks explosies wordt momenteel onderzocht", aldus het persbericht van de politie.

Zorgelijk

Amsterdam kent onderhand veel explosies. "Dat is zorgelijk, want de gevaarsetting voor ondernemers, omwonenden, voorbijgangers én hulpverleners ter plaatse is vanzelfsprekend groot. Zwaar illegaal vuurwerk, jerrycans met brandbaar vloeistof of zelfgemaakte explosieven horen niet thuis in de openbare ruimte – waar volop gewerkt en geleefd wordt – en zorgen voor levensgevaarlijke situaties. Dat moet stoppen", aldus de politie.

Het illegale vuurwerk 'cobra 6' wordt vaak gebruikt, begin dit jaar was AT5 op bezoek in de explosievenbunker van het NFI. Deskundige Jan Dalmolen vertelde over de ravage dat het illegale vuurwerk aan kan richten.