Nieuwe beelden: overreden man eerst op grond gegooid door bestuurder elektrisch autootje

Er zijn meer beelden opgedoken van de aanrijding op de Leliesluis in de binnenstad gistermiddag. Te zien is hoe de bestuurder van het elektrische autootje niet een keer, maar twee keer tegen de fietser aanrijdt. De fietser probeerde de bestuurder twee keer tegen te houden toen hij weg wilde rijden. De eerste keer lukt dat, de tweede keer wordt de fietser overreden.

Het incident lijkt begonnen bij een wegafzetting. Een fiets ligt op de grond en meerdere omstanders, waaronder het slachtoffer, staan om het elektrische autootje heen. De bestuurder lijkt daar niet blij mee. Hij stapt uit, trekt de fietser weg en duwt hem op de grond.

Naar achter

Toch schrikt dat de fietser niet af. Hij gaat opnieuw voor het autootje staan. Daarna rijdt de bestuurder een klein stukje naar achter en maakt hij een bocht naar links. De fietser blijft staan. De bestuurder stapt weer uit en probeert de fietser weg te trekken voor zijn auto. Dat lukt maar heel even.

Vervolgens stapt hij in om weg te rijden. De fietser blijft weer voor de auto staan. Nu komt hij ten val en wordt hij overreden. In eerste instantie leek hij niet gewond omdat er geen ambulance opgeroepen werd, maar later bleek hij wel verwondingen opgelopen te hebben. Een omstander werd ook meegesleurd omdat het portier van het autootje, dat in omgekeerde richting dan de meeste auto's opent, open stond. Ook diegene heeft verwondingen opgeleopen.

Nog vast

Gisteravond werd bekend dat er een 40-jarige Amsterdammer opgepakt is. De politie laat vandaag weten dat hij verdacht wordt van poging doodslag of poging zware mishandeling. Het onderzoek loopt nog, de man zit nog vast.

Er zijn twee aangiftes tegen de man gedaan.