Meer ruimte voor fietsers op de Geldersekade: "Probeer maar eens alles toegankelijk te houden"

De makers van Het Verkeer zijn weer terug bij de werkzaamheden in de Nieuwmarktbuurt, waar deze keer de Geldersekade onder handen wordt genomen. Deze ingreep heeft uiteraard weer gevolgen voor het verkeer. Omgevingsmanager Amber van Stijn geeft meer informatie over de lopende werkzaamheden.

Fietsers zijn goed vertegenwoordigd in de Nieuwmarktbuurt. Maar dat is niet gek volgens omgevingsmanager Amber van Stijn: "Dit is de drukste fietsroute in de binnenstad, en met de groei van Noord verwachten we nog meer fietsverkeer."

De werkzaamheden aan de Geldersekade maken dan ook deel uit van het project: Fietsroute Nieuwmarkt. Doel is om meer ruimte te creëren voor fietsers in de buurt. "We gaan de rijbaan verbreden. Fietsers en auto's zullen dan samen in de richting van het Centraal Station rijden. In de tegenovergestelde richting komt een afzonderlijke fietsstrook, langs het water een voetpad, en aan de overkant komt ook een voetpad", aldus Van Stijn.

De werkzaamheden zijn een flinke uitdaging aangezien er gelijktijdig andere projecten in de buurt worden uitgevoerd. Naast het werk aan de rijbaan vinden er namelijk ook vernieuwingen aan de kademuren plaats en worden de leidingen vernieuwd. "Probeer maar eens alles toegankelijk te houden," merkt Van Stijn op.