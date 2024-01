Politieagenten, helikopter en speurhonden na poging tot inbraak op Cruquiuseiland

Bewoners van het Cruquiuseiland in Oost keken gisteravond met verbazing rond. Op het eiland was een flinke politiemacht aanwezig na een melding over een inbraak bij een woning. Met een groot aantal agenten, speurhonden én een helikopter werd er gezocht naar de daders. Twee mannen konden worden aangehouden.

Rond 21.00 uur zag een bewoonster van de Mortelstraat op camerabeelden dat er werd geprobeerd in te breken in haar woning, zij was op dat moment niet thuis. De politie is toen richting het pand gegaan en kon vrij snel de eerste inbreker aanhouden in de buurt van de woning.

Van de tweede inbreker was op dat moment geen spoor te bekennen en de politie heeft met man en macht naar hem gezocht. Volgens de politie werd hij op de Wijnsilostraat, ook op het eiland, aangehouden. De politie onderzoekt de rol van de twee mannen bij de poging tot inbraak.