Politie lost schot en gebruikt taser bij controle, verdachte ontkomt in auto

De politie heeft vannacht bij een controle van een automobilist op de Mauritskade in Oost een schot gelost en een stroomstootwapen gebruikt. Desondanks wist de man er in een auto vandoor te gaan.

Het incident gebeurde rond 02.00 uur ter hoogte van de Linnaeusstraat. Rond het voorval heerst nog veel onduidelijkheid.

De politie kan vanwege het onderzoek niet zeggen waarom de man werd gecontroleerd. Evenmin of er door agenten gericht is geschoten, of dat het om een waarschuwingsschot ging. Ook is onduidelijk of de man door het stroomstootwapen is geraakt.

Het is volgens de politie dan ook onduidelijk of de man gewond is geraakt. Wel wist hij er in een auto vandoor te gaan. Hij is nog niet gevonden. De politie heeft een onderzoek ingesteld.