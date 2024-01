Tienduizend schoentjes op de Dam om omgekomen Palestijnse kinderen te herdenken

Een indrukwekkend gezicht vanmiddag op de Dam. Daar waren vrijwilligers urenlang bezig om duizenden kinderschoentjes neer te zetten. Ze staan symbool voor de omgekomen Palestijnse kinderen. Stichting Plant een Olijfboom, dat achter de actie zit, roept op om deze kinderen niet te vergeten en er alles aan te doen om het geweld voor altijd te stoppen.

"Het zijn veel te veel kinderen in 99 dagen tijd en het moet stoppen. Dit is voor ons ook om moment om te rouwen en erbij stil te staan. Maar we moeten ook door blijven gaan zodat dit stopt voor altijd", aldus Esther van der Most, directeur van de stichting. Zij verloor zelf haar schoonmoeder, schoonzus en nichtje bij de bombardementen in Gaza.

Emotioneel

De actie trekt veel bekijks en roept bij voorbijgangers veel emoties op. "Ik sta hier met ontzettend veel verdriet voor de onschuldige slachtoffers. Voor al die kinderen. Ik sta hier vol onmacht en wat wanhopig ook." Een ander: "Het zijn veel schoenen, echt heftig. Ja, het raakt me."

Namen

Bekende en onbekende Nederlanders lazen bij het plaatsen van de schoenen ook de namen voor van de omgekomen kinderen. Zo ook acteur Abbie Chalgoum: "Het zijn kinderen. Kinderen die een toekomst hebben gehad, maar die toekomst is er nu niet meer. De boodschap vandaag is dat de oorlog moet stoppen en dat we aan de kinderen moeten denken. Dat moeten we samen doen, met alle Nederlands, Israëliërs, Palestijnen. Elk mens telt, elk leven telt."

Het is de tweede keer dat dit herdenkingsprotest plaatsvindt; in december stonden er al 8.000 schoenen op de Binnenrotte in Rotterdam.