Dode en zwaargewonde bij incident in woning in Diemen

In een appartement aan het Sint Janskruid in Diemen is vanmiddag iemand om het leven gekomen. Ook is er een zwaargewonde gevallen. De forensische opsporing van de politie en de recherche doen onderzoek.

Rond 16.10 werden meerdere ambulances, brandweerwagens en een traumahelikopter opgeroepen vanwege een melding van een reanimatie. Het zwaargewonde slachtoffer is door de brandweer uit de woning gehaald en per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht.

Een woordvoerder van de politie kan nog niets over de identiteit van de slachtoffers zeggen. Ook is het onduidelijk wat er is gebeurd. "We doen onderzoek naar de toedracht", zegt de woordvoerder. Inmiddels staan er ook twee containers van de politie in de straat.

De politie wil nog niet zeggen of er aanhoudingen zijn verricht.