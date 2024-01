Gewapend duo overvalt supermarktmedewerker aan Polderweg

Twee mannen hebben vanochtend een supermarktmedewerker overvallen aan de Polderweg in Oost. Het slachtoffer werd met een vuurwapen bedreigd. De daders gingen er met een geldbedrag vandoor.

De overval gebeurde rond 8.15 uur toen de medewerker bezig was met het uitladen van een vrachtwagen. Het duo kwam op het slachtoffer afgelopen en eiste geld onder bedreiging van een vuurwapen.

Het tweetal is er vervolgens rennend vandoor gegaan in de richting van de parkeergarage aan de Polderweg. Daar stond een bromfiets met geel kenteken klaar waar de twee wegvluchtten in de richting van de J.C. Breenstraat.

De medewerker raakte niet gewond. Wel wist het duo een onbekend geldbedrag buit te maken. De politie heeft een signalement van de daders gedeeld. De recherche doet onderzoek en roept getuigen op om zich te melden.