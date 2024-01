Man denkt Range Rover aan parkeerservice mee te geven, maar wordt bestolen

De eigenaar van de Range Rover liet zijn auto, die ongeveer 100.000 euro waard is, wel vaker op die manier parkeren, aldus de Marechaussee.

Telefoontje

Op 17 oktober wordt de man gebeld door iemand die zich voordoet als medewerker van een parkeerservice. De verdachte zou veel gegevens van de man paraat hebben gehad, zoals zijn naam, telefoonnummer, maar ook type auto, kenteken en reisgegevens.

Een uur na het eerste telefoontje zou de verdachte hem een tweede keer hebben gebeld om een tijdslot af te spreken. Toen de eigenaar op Schiphol aankwam, zou hij vervolgens de auto hebben overgenomen.

Spoorloos

Dat de auto nooit bij de parkeerservice is ingeleverd, ontdekte de man negen dagen later. Omdat het navigatiesysteem in de wagen is uitgezet, heeft de Marechaussee de auto nog niet teruggevonden.

In de hoop meer informatie te krijgen heeft de Marechaussee nu beelden van de verdachte gedeeld. De beelden zijn vlak voordat de man de auto overneemt gemaakt.