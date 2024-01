Debat over optreden driehoek bij blokkade A10, Halsema boos op deel oppositie

Burgemeester Halsema vindt een aantal verwijten onterecht. "Suggesties hier gedaan door Denk en JA21 vind ik werkelijk beneden elk niveau", zegt ze.

Volgens haar hebben inhoudelijke afwegingen geen rol gespeeld bij de taxidemonstraties vorig jaar. "En ik vind dat als je kwalijke en aan de integriteit rakende suggesties doet, dan moet je bewijzen in plaats van stellen. En de suggestie vanuit JA21 dat we mensenlevens in gevaar hebben gebracht doordat de ambulances geen toegang hebben gehad is werkelijk beneden elk peil. En helemaal als je hem niet hard kunt maken. Het is van alles wat ik hier heb meegemaakt een van de meest beschamende uitspraken die ik hier heb gezien."