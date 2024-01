De helden van het amateurvoetbal: "Zonder vrijwilligers besta je niet"

In Amsterdam staan elk weekend 45.000 voetballers op het veld en de stad telt maar liefst 58 amateurverenigingen. Desondanks wordt het voortbestaan van veel Amsterdamse amateurclubs bedreigd. Dat komt door een tekort aan vrijwilligers.

Samen met Arie van Ankeren (De Dijk, materiaalman), Henk van der Weele (SV Diemen, voorzitter) en Amsterdamse amateurvoetballegende Hans Bergsma gaan we op zoek naar de oorzaak en de oplossing. Want zonder een nieuwe lichting vrijwilligers die zich inzetten voor de verenigingen, staan de Amsterdamse clubs voor een flinke uitdaging om ook in de toekomst te kunnen blijven voortbestaan.