Marokko Challenge daagt jongeren uit anderhalf jaar lang iets voor een ander te doen

Een groep Amsterdamse jongeren reisde afgelopen oktober anderhalve week naar Marokko om weeskinderen de dag van hun leven te bezorgen. Ze organiseerden een voetbaltoernooi en brachten spullen naar aardbevingsslachtoffers. De hele reis is op camera vastgelegd en vanaf vandaag te zien in de documentaire: Marokko Challenge.

In 2022 doen vijfentwintig jongeren mee aan de Marokko Challenge. Ze krijgen anderhalf jaar de tijd om meerdere challenges in Amsterdam-Oost uit te voeren. Ze mogen zelf weten hoe ze dit invullen, zolang ze maar iets voor een ander doen. Zo worden er voetbaltoernooien georganiseerd en Iftar maaltijden gekookt. Per geslaagde challenge krijgen de jongeren 150 euro.

Als na anderhalf jaar de challenges ten einde komen, besluiten de jongeren dat ze het geld niet zelf willen ontvangen. In plaats daarvan maken ze een reis naar Marokko om nog meer mensen te helpen.