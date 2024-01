Woede bij leerlingen en docenten om sluiting Pvo Amsterdam: "Niemand wil dit"

Een kleine volksopstand. Zo zou het protest vanochtend voor de deur van de School voor Persoonlijk Onderwijs (Pvo) aan de Meeuwenlaan in Noord best kunnen worden omschreven. Boze docenten en leerlingen stonden daar met spandoeken voor de deur nadat ze gisteravond te horen kregen dat hun school na de zomer dicht moet.

"Niemand zag het aankomen. Het is een heel fijne school. We doen gewoon ons ding hier, we leren wat we moeten leren. Dus het is ontzettend jammer als we hier een einde aan moeten maken na vijf jaar genieten op deze school", vertelt een van de leerlingen.

"Het is superoneerlijk hoe het is gegaan", zegt een ander. "Eigenlijk wilde niemand dit, behalve één persoon." Ze doelt op de schoolbestuurder die hen gisteravond, een week voor de geplande open dagen, kwam vertellen dat de school geen toekomst heeft. Dit vanwege de ondermaatse onderwijskwaliteit en het teruglopende leerlingenaantal.

Financieel wanbeleid

De school kwam de afgelopen tijd in een neerwaartse spiraal terecht na een periode van financieel wanbeleid waarbij de vorige schoolbestuurder miljoenen aan onderwijsgeld in private stichtingen stopte. Maar volgens schoolleider Petra Kok werd er nu juist gewerkt aan een herstelplan. De onderwijsinspectie beoordeelde de school eerder als 'zeer zwak', dat werd afgelopen december een 'onvoldoende'.

"We zitten op dit moment onder de leerlingennorm, omdat we twee slechte jaren hebben gehad vanwege de vorige negatieve media-aandacht, toen de vorige bestuurder werd afgezet door de minister", aldus Kok. "We zijn juist heel goed bezig, we hebben heel veel aanmeldingen voor de open dagen. Dus we zijn heel erg aan het bouwen en we hebben nu het gevoel dat we die opdracht niet mogen afmaken."

"Geen rooskleurige toekomst"

Het schoolbestuur laat weten dat de sluiting in het belang van de leerlingen is. "Ook de instandhoudingsnorm van 358 leerlingen (256 dit jaar) is bij lange na niet gehaald en daardoor moet je enorm veel werk verrichten met minder geld. Dan moet je in het belang van de leerlingen een realistische keuze maken om de school te sluiten. De realiteit laat helaas geen rooskleurige toekomst zien."