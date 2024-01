Pakketbezorger op bakfiets overvallen op Hugo de Grootplein

Een pakketbezorger is vanavond het slachtoffer geworden van een gewapende overval op het Hugo de Grootplein in West. De daders dreigden met een mes.

Overval op pakketbezorger in West Inter Visual Studio / Stefan Roode

Volgens het slachtoffer, dat op een bakfiets pakketjes aan het bezorgen was, ging het om vier overvallers. Zij zijn per fiets gevlucht in de richting van het Frederik Hendrikplantsoen.

De politie doet onderzoek. De daders zijn nog niet gevonden.