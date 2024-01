Vannacht en morgenochtend code oranje vanwege zware windstoten

Vanwege zware windstoten die vanaf vannacht kunnen ontstaan, is tot morgenochtend code oranje afgegeven. Volgens het KNMI kan de harde wind, die veroorzaakt wordt door storm Isha, voor gevaarlijke situaties op de weg zorgen. KLM heeft vanwege de storm op voorhand 65 retourvluchten geannuleerd.

Code oranje geldt tussen 2.00 uur en 8.00 uur 's ochtends en alleen voor Noord-Holland. Naar verwachting kunnen de windstoten snelheden van tussen de 100 en 110 kilometer per uur bereiken. "Hierdoor kan schade en gevaar ontstaan als gevolg van omvallende bomen en rondvliegende voorwerpen", aldus het KNMI.

Na 8.00 uur zijn de hardste windstoten voorbij, maar tot twee uur daarna geldt er nog wel code geel, waarmee het KNMI wil aangeven dat mensen alert moeten zijn als ze de weg op gaan.

KLM heeft naar aanleiding van de storm voor maandag een beperkte baancapaciteit voor Schiphol afgegeven, waardoor er minder vluchten mogelijk zijn. Daarop heeft KLM de beslissing genomen vluchten te annuleren. Daarnaast wordt er rekening gehouden met het annuleren van diverse vluchten van andere luchtmaatschappijen.

Strooien

Uitkijken voor gladheid hoeft de komende dagen niet meer, omdat de temperaturen door de draaiende wind weer wat stijgen. Vanmiddag wordt het zo'n 7 graden. In de loop van de nacht loopt het kwik nog verder op: naar verwachting is het morgenochtend zo'n 11 graden in de stad. Die temperatuur zal de komende dagen aanhouden.

Hoewel het vanochtend ook al niet meer vroor, moesten de strooiwagens vanochtend alsnog uit de garage gehaald worden. Volgens Weeronline had dat te maken met de temperatuur van de wegen, die net iets langzamer boven het vriespunt komt dan de temperatuur van de lucht.

Door dat temperatuurverschil konden de wegen daardoor nog 'verraderlijk glad' zijn, zo waarschuwde Rijkswaterstaat vanmorgen. De gladheid verdween in de loop van de ochtend.