Gigantische stroomstoring in de ochtend: geen elektriciteit in West, Centrum en Nieuw-West

Een groot gedeelte van de stad zat vanochtend zonder stroom een tijd. Het gaat om gedeeltes in Nieuw-West, West en het Centrum. In ieder geval 21 postcodes werden getroffen. 68.000 aansluitingen zaten daardoor zonder stroom. Ook reden de trams niet.

AT5 kreeg uit verschillende hoeken van de stad berichten binnen van Amsterdammers die zonder stroom zitten. Het gaat in ieder geval om straten in Sloterdijk, in de Baarsjes, rond de Overtoom en de westkant van het centrum.

Op foto's is te zien dat stoplichten niet werken en ook stonden de trams stil. Liander liet weten dat rond 10.00 uur de stroomstoring weer was opgelost. Het probleem zat volgens een woordvoerder bij een van de installaties bij het elektriciteitsstation op de Hemweg, die was uitgevallen. Hoe de installatie kon uitvallen is nog niet duidelijk en moet worden onderzocht. In totaal werden er ruim 68.000 huishoudens getroffen.

Meeste trams staan stil

Door de stroomstoring stonden ook de meeste tram stil, zo liet het GVB weten. Het ging om tramlijnen 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 13, 14, 17, 19, 24 en 27 rijden niet. Tram 25 en 26 rijden wel.