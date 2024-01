Liveblog: grote stroomstoring na anderhalf uur weer opgelost

Liander laat weten dat rond 10.00 uur de stroomstoring weer is opgelost. Het probleem zat volgens een woordvoerder bij een van de installaties bij het elektriciteitsstation op de Hemweg, die was uitgevallen. Hoe de installatie kon uitvallen is nog niet duidelijk. In totaal werden er ruim 68.000 huishoudens getroffen.