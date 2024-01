OM: Amstelvener schoot Jamario Schipper (18) dood uit wraak voor sabotage liquidatie

De 18-jarige Jamario Schipper zou zijn vermoord omdat bij de Amstelveense verdachte (23) het vermoeden was ontstaan dat Schipper de liquidatie van een Amsterdammer had gedwarsboomd. Dat stelde het OM gisteren tijdens een tussentijdse zitting in de zaak.

Schipper overleed nog dezelfde nacht in het ziekenhuis. Behalve Schipper werd in de avond van 12 oktober vorig jaar op bedrijventerrein Lutkemeer ook de 17-jarige Giuliani T. neergeschoten. Hij overleefde het wel.

Het vermoeden van de verdachte dat de liquidatie van de 36-jarige Amsterdammer was gesaboteerd, rees nadat hij naar het buitenland was gevlucht. Die stap zou hij hebben gezet, nadat hij door de politie was gewaarschuwd dat hij zijn leven niet zeker was.

Daarop zou de verdachte op 12 oktober, iets na middernacht, twee tieners uit Amsterdam hebben neergeschoten. Beide zwaargewonde slachtoffers werden met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar Jamario Schipper diezelfde nacht overleed en Giuliani T. in een coma werd gehouden.

Uit coma ontwaakt

Als Giulani T. uit zijn coma ontwaakt, herinnert hij zich wat er is gebeurd. Hij verklaarde aan de politie dat de 23-jarige verdachte de tieners met een Land Rover Discovery ophaalde. Op het bedrijventerrein Lutkemeer zou hij de 18-jarige hebben gedwongen om uit te stappen en hem meerdere keren van dichtbij hebben beschoten. Meteen daarna zou de verdachte ook meerdere kogels op het 17-jarige slachtoffer hebben afgevuurd.

