Kinderen Peter R. de Vries opnieuw oog in oog met verdachten: "Missen onze vader nog iedere dag"

Hij vervolgt: "Belangrijker is nog dat deze woorden die wij destijds uitspraken niets aan betekenis of kracht hebben verloren. Terwijl mijn vader zelf de voorkeur aan het geschreven woord gaf, is het spreekrecht voor ons ook tastbaar en waardevol geweest. Deze woorden waren en zijn voor eeuwig. Wij missen onze vader, opa van onze kinderen, ons maatje nog iedere dag en dat zal altijd zo blijven. Voorzitter wij draaien ons even om, omdat we ons graag tot de verdachten willen richten."

"Waar Delano en Kamiel in de video worden toegesproken spreken wij ook jullie toe. Waar zij in de video worden aangekeken, kijken wij nu ook jullie aan"

Het was de tweede dag van de inhoudelijke behandeling in de strafzaak rond de moord op Peter R. de Vries, misdaadjournalist en voormalig vertrouwenspersoon van de kroongetuige in het Marengoproces. De strafzaak tegen Kamil E. en Delano G. startte enige tijd geleden en het Openbaar Ministerie eiste in juni 2022 levenslang tegen de vermeende uitvoerders van de moord.

De zaak

Hoewel we inmiddels 2,5 jaar verder zijn, is er nog altijd geen uitspraak gedaan in de zaak. Dat komt omdat een paar dagen voordat de rechter uitspraak wilde doen, nieuwe informatie boven water kwam. De rechtbank heropende het onderzoek waardoor de geplande uitspraak werd uitgesteld. Daar kwam nog bij dat één van de rechters naar het buitenland verhuisde, waardoor de zaak tegen Delano G. en Kamil E. in zijn geheel opnieuw moet worden gedaan.

In totaal staan negen verdachten terecht, naast de uitvoerders was ook de vermeende moordmakelaar aanwezig in 'De Bunker' in Osdorp. Hij zou de opdracht van zijn 'oom' hebben gekregen.

Volgende week dinsdag start het Openbaar Ministerie met haar requisitoir, woensdag worden de strafeisen verwacht. De rechtbank doet naar verwachting uitspraak in juni.