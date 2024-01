OBA Live: Poëzieweek, Afrika Cup, en de Beste Nieuwkomer Award

Jan Janszoon en de Atlasleeuwen

De Haarlemse kaper Jan Janszoon ging met zijn vloot in de 17de eeuw naar Marokko en bekeerde zich tot de Islam, veranderde zijn naam in Moerad Raïs en werd Marokkaan. Hij leefde tussen twee culturen. Schrijver en programmamaker Abdelkader Benali raakte gefascineerd door het verhaal van de Nederlander die integreerde in Marokko. Hij schreef er een boek over en vanaf 9 februari wordt zijn vierdelige documentaire over Jan Janszoon uitgezonden op de NTR. "Als Janszoon nu had mogen kiezen dan had hij zeker voor het elftal van Marokko gespeeld".

Nu het Marokkaanse elftal een ronde verder is in de Afrika Cup zal het weer drukker worden op het Mercatorplein. Abdelkader was erbij afgelopen WK bij en zag de verbindende rol van de Atlasleeuwen in de stad. "Het was een gekkenhuis, zoiets bijzonders had ik nog nooit gezien. Hoe mooi is het om te zien dat iedereen zo trots is op z'n afkomst. Het is een positieve club mensen, waar je graag bij wil horen." aldus Abdelkader .