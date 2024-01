Jongeren ontdekken ouderwetse pikketanussie: "Lekker, kopstootje en een eitje aan de bar"

Jenever lijkt helemaal terug te zijn van weggeweest, vooral onder jong publiek. Een kroegentocht langs tien 'echte' Amsterdamse cafés leert dat ze alle tien sinds kort opvallend veel meer jenever verkopen. "In vier uur gaan er wel honderd glaasjes doorheen."

"Het idee is vaak: oude mensen aan een bar die voor zich uit staren met een jenevertje", zegt eigenaar Paul Verbunt van Café Slijterij Oosterling in de Utrechtsestraat. "Maar dat is niet meer zo." Volgens hem zijn het nu vooral jonge mensen die het bestellen. Bij café Hesp aan de Weesperzijde zien ze hetzelfde. "Jongeren gaan weer een beetje terug naar hoe het vroeger was", zegt barvrouw Karla Blom.

Dat klopt, zeggen verschillende jongeren zelf. "Mijn vrienden klaverjassen en daar moet altijd een jenevertje bij", zegt er één. Een ander weet niet wat een pikketanussie is, maar een jenever? "Ja, dat ken ik wel. Dat drink ik met ice-tea, want dan is het net limonade." Weer een ander denkt dat de populariteit van jenever samengaat met de terugkomst van het bruin café. "Lekker, met een eitje en een kopstootje aan de bar."

Verbunt ziet die bredere trend ook. "Jongeren willen weer de tijd nemen voor iets, genieten van een jenever met een krantje of een goed gesprek." Op de vraag of de populariteit niet iets te maken kan hebben met de prijs van jenever, antwoordt hij: "Als je het hebt over dat jenever goedkoop zou zijn, dan vergis je je daarin. Een goede jenever is niet veel goedkoper dan een whisky. Jonge mensen gaan gewoon voor een goed en mooi product."

Jan en Karla met hun nieuwe, oude jenever - NH / AT5

Blom werkt al meer dan twintig jaar bij Hesp, waar tot in 1990 zelfs nog jenever werd gestookt. Ze ziet dat er steeds vaker om jenever wordt gevraagd. Daarom komt ze met het idee om een oude 'oude jenever' opnieuw te distilleren. "Dat is nostalgisch en dat vind ik leuk", zegt Blom. En dus nam ze contact op met gepensioneerd jeneverstoker bij Hesp, Jan Jedema, die nog een oud recept bleek te hebben. Nu zitten ze samen trots naast hun nieuwe, oude jenever. Blom: "Ik hoop dat meer cafés waar vroeger gedistilleerd is, weer hun oude recepten uit de kast toveren. Het hoort bij Amsterdam." Teveel om uit te kiezen Of de jenever ooit weer zo populair wordt als in de jaren '60 en '70? Nee, dat denken Verbunt, Blom en Jedema niet. Volgens de eigenaar van café Oosterling ligt dat aan de mentaliteit van jongeren. "Vroeger werd het gedronken omdat het goedkoop was. Nu niet meer." Volgens oud-jeneverstoker Jedema komt het ook door de grote concurrentie. "Er is teveel om uit te kiezen. Jenever zal een klein aandeel tussen alles blijven. Maar wel blijvend, dus."