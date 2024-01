Spoor niet overal veilig genoeg: minder treinen tussen Amsterdam en Rotterdam

In het najaar van 2022 werd bij een viaduct ter hoogte van het Zuid-Hollandse dorp Rijpwetering een constructiefout ontdekt waardoor er scheurtjes ontstonden. De gebruikelijke 300 kilometer per uur die hogesnelheidstrein rijdt was daardoor niet meer veilig. Op dat stuk mag nog maar 80 kilometer per uur worden gereden.

Omdat nog negen constructies op het hogesnelheidstraject op dezelfde manier zijn aangelegd, liet ProRail onderzoek doen naar de kwaliteit van de bruggen en viaducten. In afwachting van de uitkomsten mocht er maximaal 160 kilometer per uur worden gereden.

Vijf van de negen niet sterk genoeg

Maar nu blijkt dat ook die snelheid niet veilig is. Vijf van de negen constructies zijn namelijk niet sterk genoeg. ProRail heeft daardoor de maximumsnelheid op die locaties teruggebracht naar 120 kilometer per uur. "Door deze genomen maatregelen lopen de treinen veel vertraging op en is het dus niet meer mogelijk de volledige dienstregeling te kunnen blijven rijden", aldus ProRail.

Meerdere treinen op het traject vallen door de snelheidssnelheidsbeperkingen uit. De internationale treinen blijven wel rijden, maar doen langer over de reis. Er wordt nog onderzoek gedaan om te kijken of er maatregelen genomen kunnen worden om de snelheid weer te kunnen verhogen. Het is niet duidelijk hoelang de beperkingen gelden.