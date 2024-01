Jordan Henderson is z’n eerste meters op het trainingsveld van Ajax aan het maken, wanneer zou hij debuteren als nummer 6? Is het al dit weekeinde tegen Heracles of gooit Van 't Schip hem in het diepe tegen PSV? En vertrekken er de komende dagen nog Ajacieden? Kale & Kokkie weten het wel: "Forbs, Akpom, en Tahirovic? Strik eromheen en snel verkopen."