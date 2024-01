Wethouder: "Ambtenaren mogen meedoen aan klimaatacties, maar de A10 op is niet verstandig"

Ambtenaren van de gemeente die demonstreren: valt dit onder vrijheid van meningsuiting of is het niet te verenigen met hun functie? In Park Politiek spreekt wethouder Hester van Buren (PvdA) over of een demonstrerende ambtenaar wel wenselijk is en wat de limieten zijn. "Natuurlijk mag je het zeggen als je het ergens niet mee eens bent, je kunt mensen niet de mond snoeren."

"Ik heb hier geen problemen mee", zegt wethouder Van Buren. "Ik zeg ook altijd dat ik blij ben dat ambtenaren een mening hebben. Ze hebben het keurig aangekondigd en zijn ook in hun lunchpauze gegaan. Dat is prima."

Na de winst van de PVV bij de verkiezingen van 22 november, duurde het niet lang voordat een groepje ambtenaren van de gemeente Amsterdam samenkwam bij de Dokwerker . De demonstratie was tijdens de lunch en dus in hun eigen tijd, maar ze spraken wel over hun zorgen uit over de uitslag van de verkiezingen.

"Een ambtenaar heeft een ambtseed afgelegd en we hebben natuurlijk ook een gedragscode waarin staat wat je wel of niet mag doen. De handreiking die we hebben opgesteld is erbij om aan te geven om in gesprek te gaan met je leidinggevende. Kom je er dan niet uit? Toets het bij Bureau Integriteit."

"Niet de wet overtreden"

"Je mag niet de wet overtreden. En je mag ook niet tegen je eigen bestuurders of het beleid ingaan. Natuurlijk mag je het zeggen als je het ergens niet mee eens bent, je kunt mensen niet de mond snoeren. Ik denk dat het niet verstandig is als ambtenaren op de A10 gaan zitten, ook omdat we dat hebben verboden."

Maar of het niet mag, vindt Van Buren ingewikkeld. Bijvoorbeeld omdat iemand misschien wel meegaat, maar niet daadwerkelijk de A10 opgaat. "Als een ambtenaar nu zegt 'ik wil meegaan demonstreren op de A10, dan roep ik op om met je leidinggevende in gesprek te gaan en er een afspraak over te maken."