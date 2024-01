Boter, kwark en bananen: vrachtwagen verliest lading voor supermarkt Zuidoost

Een vrachtwagen die onderweg was naar een supermarkt op het Bijlmerplein in Zuidoost heeft een deel van zijn lading verloren in Oostzaan. Ter hoogte van de oprit voor de A8 richting de ring vlogen zuivelproducten, dozen bananen en kratjes groente uit de achterkant van vrachtwagen. De oprit is afgesloten.

Op de wikkels die op de rolcontainers stonden kon worden opgemaakt dat de bestelling is bedoeld voor de supermarkt aan het Bijlmerplein.

De vrachtwagen verloor halverwege de middag de lading. Het wegdek lag daardoor bezaaid met kwark, boter en melk. De chauffeur was volgens een getuige net vertrokken van het nabij gelegen distributiecentrum in Zaandam. De oprit in de richting van Amsterdam is door de verloren lading afgesloten. Rond 17.30 uur spreekt de ANWB over 58 minuten vertraging. Een specialistisch bedrijf moet eerst het wegdek reinigen voor de oprit weer open kan.