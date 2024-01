Coentunnel voor derde jaar op rij gevaarlijkste stuk snelweg van Nederland

De Coentunnel was vorig jaar opnieuw het gevaarlijkste stuk snelweg van Nederland. In de tunnel tussen hectometerpaal 30,0 en 30,9 gebeurden op de linkerbaan het afgelopen jaar 72 ongelukken. Dat is het op een na hoogste aantal ongelukken dat ooit in een jaar op een kilometer snelweg voorkwam. In de top 10 van gevaarlijkste wegvakken komt de A10 nog een keer voor en is ook knooppunt Holendrecht te vinden.

Dat blijkt uit cijfers van Stichting Incident Management Nederland (SIMN). Het stuk Coentunnel is nu voor de vierde keer in vijf jaar tijd het gevaarlijkste stuk snelweg van het land. In 2022 gebeurden er 57 ongelukken op het stuk.

Hoogste meting ook bij Coentunnel

De 72 ongelukken is het op een na hoogste aantal ooit gemeten, alleen in 2013 lag de piek hoger. Dat was destijds ook op hetzelfde stuk van de Coentunnel. De westbuis werd toen gerenoveerd waardoor het verkeer naar het zuiden tijdelijk over versmalde rijstroken door de oostbuis van de tunnel moest rijden.

Dat de Coentunnel zo vaak het meest gevaarlijke stuk snelweg van Nederland is geweest komt volgens SIMN doordat automobilisten vaak verrast worden door de abrupte overgang van daglicht naar het duister van de tunnel, of ineens verblind worden door zonlicht als ze eruit rijden. Dat gebeurt bij meer tunnels, maar bij de Coentunnel zouden de rijstroken smaller zijn.

Het andere stuk A10 dat in de top 10 staat ligt tussen hectometerpaal 14,0 en 14,9. Dat is op de ringweg-Zuid ter hoogte van Duivendrecht. Dit jaar gebeurde daar 43 ongelukken en daarmee komt de kilometer op een zesde plaats. Vorig jaar stond het stuk op de derde plek met 47 ongevallen.

Knooppunt Holendrecht

Vorig jaar stonden er nog drie stukken op de A10 in de lijst, maar het gedeelte tussen hectometerpaal 15,0 en 15,9 is uit de lijst verdwenen. Toch staat wel een Amsterdamse nieuwkomer in de top tien: het viaduct van de A9 naar de A2 richting Utrecht bij het Knooppunt Holendrecht. Het stuk weg bestaat uit twee viaducten die bij elkaar komen. Vorig jaar stond het punt nog op plek 198, dit jaar op plek 8 met 40 ongelukken. In oktober en november gebeurden hier in beide maanden tien aanrijdingen, bijna allemaal op de plek waar de twee rijbanen van de A9 bij elkaar komen.

Volgens SIMN komt de stijging in het aantal ongelukken door de toegenomen verkeersdruk. "Het verkeer dat hier rijdt is afkomstig van de Gaasperdammerweg. Dit stuk snelweg werd in 2020 verbreed van drie naar vijf rijstroken. Mede door de coronamaatregelen duurde het even voordat weggebruikers deze weelde aan vers asfalt ontdekten. Maar in 2023 draaide de nieuwe verbinding voor het eerst op volle toeren. En dat zorgde in de scherpe bocht naar Utrecht voor veel brokken."