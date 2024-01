Piet Heintunnel weer open na technische storing

Door een technische storing is de Piet Heintunel vanmiddag dicht geweest. De gemeente liet om 17.50 weten dat het probleem is opgelost.

Door de storing was de tunnel aan beide kanten dicht. Op delen van de Piet Heijnkade, de Panamakade en de Zuiderzeeweg zijn er daarom opstoppingen ontstaan.

Het is niet de eerste keer dat de tunnel dicht is door een storing. In november en december was het ook al een paar keer raak.