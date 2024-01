Man rookt in de metro en slaat vervolgens GVB-medewerker een gebroken oogkas

De mishandeling gebeurde afgelopen zomer, op 17 juni 2023. De man zat in de metro te roken en werd daarop door de GVB-medewerker aangesproken. In reactie sloeg de man de medewerker een gebroken oogkas en heeft hij het slachtoffer ook bespuugd.

Het slachtoffer kreeg door de gebeurtenis langdurig last van hoofdpijn en psychische klachten. Desondanks is de rechtbank van oordeel dat er geen sprake is van opzet op het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel, omdat de verdachte maar één keer heeft geslagen. Ook is de opgelopen schade volgens de zin van de wet geen zwaar lichamelijk letsel, aldus de rechtbank. Het slachtoffer lag één nacht ter observatie in het ziekenhuis, maar hoefde niet te worden geopereerd.

Geen sprake van noodweer

De verdachte verscheen bij de inhoudelijke behandeling niet op zitting en hij had ook zijn advocaat niet gemachtigd om voor hem het woord te voeren. Wel verklaarde hij eerder tegen de politie dat hij uit noodweer had gehandeld, maar daar gaat de rechtbank niet in mee.

Het Openbaar Ministerie (OM) eiste eerder twee maanden cel tegen de man, maar de rechtbank legt hem een zwaardere straf van drie maanden op. "De rechtbank rekent het verdachte daarbij aan dat hij op geen enkele manier verantwoordelijkheid heeft genomen voor zijn handelen", zo staat te lezen in de uitspraak. "Dergelijke incidenten dragen bij tot een algemeen gevoel van onveiligheid bij andere mensen die werkzaam zijn in het openbaar vervoer en passagiers."

Omdat de verdachte al ruim drie maanden heeft vastgezeten, hoeft hij niet opnieuw de cel in.