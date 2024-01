Oproep ouders van in 1996 vermoorde Bert Bons: "Niet mee te leven dat dader niet veroordeeld is"

Op 24 januari 1996 werd de toen 26-jarige Bert Bons doodgeschoten tijdens zijn werk als portier bij het bordeel Yab Yum aan het Singel. Nooit is duidelijk geworden wie er achter de moord op Bons zat en de zaak is inmiddels een zogenoemde coldcase geworden. De ouders van Bons doen nu een oproep om na al die jaren toch nog nieuwe tips te krijgen.

"Zo lang als wij leven zullen wij er alles aan doen om de dader achter de tralies te krijgen", zegt moeder Corrie in de oproep. Vader Bert: "Er is niet mee te leven dat de dader niet veroordeeld is."

De twee doen de oproep in het kader van de Case not Closed-campagne van de Peter R. de Vries Foundation. Dit jaar brengt die stichting elke week een cold case onder de aandacht. "Voor de gouden tip, voor erkenning van de nabestaanden, voor bewustwording in de samenleving en voor verbeteringen in coldcaseonderzoek", aldus Kelly, de dochter van Peter R. de Vries.

"Onze zoon was een sociale jongen met veel vrienden", zegt de vader van Bert Bons verder in de video. "Hij liet twee dochtertjes na, die nu allebei ook drie kinderen hebben. Zij zullen hun opa helaas nooit leren kennen. En wij willen een dringend beroep doen aan iedereen die wat weet."

Persoonlijke vete

Bert Bons stond was op de dag van zijn dood aan het werk voor de deur van Yab Yum, toen er iemand op hem afkwam en van dichtbij meerdere keren op hem schoot. Bons werd onder meer in zijn hoofd geraakt en overleed op weg naar het ziekenhuis. De schutter rende vervolgens weg.

De reden van de moord zou een persoonlijke vete zijn tussen Bons en iemand uit het criminele milieu. Hij had al drie eerdere aanslagen op zijn leven overleefd. Van betrokkenheid van Bons zelf bij criminele activiteiten was voor zover bekend geen sprake.

De moord op Bert Bons in het AT5 Nieuws van 25 januari 1996: