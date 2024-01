Ajax Vrouwen naar kwartfinale Champions League door historische winst op AS Roma

De Ajax Vrouwen hebben vanavond geschiedenis geschreven door voor het eerst de kwartfinale van de Champions League te bereiken. Meer dan 15.000 toeschouwers zagen Ajax in de Arena AS Roma met 2-1 verslaan.

Het was erop of eronder voor de Ajax Vrouwen vanavond. Bij winst zou de ploeg van trainer Suzanne Bakker zich direct plaatsen voor de kwartfinales van de Champions League en bij verlies zou het Europese avontuur vanavond eindigen.

Waar Ajax in de uitwedstrijd in Rome al na een kwartier met 0-2 achterstond, kwam de wedstrijd in de Johan Cruijff Arena wat langzamer op gang. De openingsfase was slordig van beide kanten. De eerste grote kans kwam na een kwartier voor AS Roma, maar de Canadese spits Viens schoot recht op keeper Van Eijk af.

Na iets meer dan een half uur ging het toch mis voor Ajax. Na een vrije trap kopte Roma-captain Bartoli de 0-1 binnen. In de laatste minuten voor de rust verdubbelden de Italianen nog bijna de score door nog een kopbal van Bartoli die op de lat belandde. Maar het was Tiny Hoekstra die ervoor zorgde dat Ajax met een gelijkspel de rust in ging. In de 45e minuut schoot zij knap de 1-1 binnen.

Goal Ajax

In de tweede helft speelde Ajax zelfverzekerder met een aantal fraaie combinaties en mooie bewegingen van het jonge, zestienjarige talent Lily Johannes. In de 67e minuut hielden de toeschouwers even hun adem in en kwam Ajax goed weg door een bal van Viens die rakelings voorlangs rolde.

In de slotfase was het alles of niets met grote kansen aan beide kanten. In de 85e minuut ontplofte het stadion toen een corner van Sherida Spitse gelukkig binnenviel. Invalster Zara Kramzar kopte de bal in het eigen doel. Het bleef daarna nog spannend, maar Ajax trok de winst over de streep.

De kwartfinales van de Champions League zijn in maart. De finale is op 25 mei in het Spaanse Bilbao.