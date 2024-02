Klein boerenprotest op de Dam, zo'n 16 tractoren aanwezig

Het protest verloopt volgens een politiewoordvoerder rustig en er is goed contact tussen agenten en de boeren. Bewoners en weggebruikers ondervinden geen hinder van het protest. Rond 22.00 uur verwachten de boeren weer te vertrekken.

Rest van Europa

In de rest van het land en in Europa vinden ook boerenprotesten plaats. In België en Frankrijk staan de wegen vol omdat de boeren hun onvrede uiten over het Europese landbouwbeleid.