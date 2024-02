Stad kende in 2023 grootste bevolkingsgroei in 77 jaar, voornamelijk door migratie

Het aantal inwoners in de stad groeide de afgelopen 77 jaar niet zo hard als afgelopen jaar. Dat beeld komt naar voren uit voorlopige cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek, waarvan de laatste gegevens deze week gepubliceerd werden. Er kwamen zo'n 16,8 duizend inwoners bij, waardoor het totale aantal in de stad nu rond de 935 duizend zit. De groei wordt, net als in voorgaande jaren, veroorzaakt door migratie.

Binnen de landsgrenzen was het aantal mensen dat vertrok juist groter dan het aantal dat hier kwam wonen. Zo'n 53.219 Amsterdammers verhuisden het afgelopen jaar naar een andere gemeente in Nederland. Bijna tienduizend meer dan de 43.038 die vanuit een andere gemeente naar Amsterdam kwamen.

Dat Amsterdam het afgelopen jaar alsnog hard is gegroeid, heeft met name te maken met immigratie. Vanuit het buitenland kwamen er 45.701 mensen naar de stad. Meer dan het dubbele van het aantal dat de stad verruilde voor een plek buiten de landsgrenzen: 22.377.

Baby's

Opvallend is dat ook het aantal geboortes in de stad het afgelopen jaar behoorlijk veel hoger (9, 604) lag dan het aantal sterfgevallen (5.937). Landelijk gezien overlijden er namelijk meer mensen (198,3 duizend) dan er geboortes zijn (162,3 duizend), iets wat in 2022 ook al het geval was.

De bevolkingsgroei is dus de grootste sinds 1946, toen Amsterdam een toename van 27.492 inwoners kende. Vorig jaar groeide het inwoneraantal met 14.718. Die groei, mede veroorzaakt doordat Weesp dat jaar onderdeel van Amsterdam werd, was toen de grootste toename sinds 1947.

Twintigers en dertigers

Dat Amsterdam hard groeit door migratie, is een ontwikkeling die met name de laatste 15 jaar aan de gang is: sinds 2008 zijn er zo'n 166,8 duizend inwoners bijgekomen. Volgens de gemeente zijn het vooral twintigers en dertigers uit andere Europese landen die hier in hun eentje naartoe komen.

Waarschijnlijk was dit in 2023 ook het geval, al zijn er op dit moment nog geen cijfers die daar inzicht in geven.