Halsema over kabinetsformatie: "Laten we eerst maar op de overeenkomsten zitten"

Burgemeester Femke Halsema volgt met nieuwsgierigheid de poging van PVV, VVD, NSC en BBB om tot een kabinet te komen. Volgens haar zijn er wel degelijk overeenkomsten tussen de wensen die deze partijen hebben en de stad. Dat zegt Halsema in AT5's Park Politiek. "U kent mijn politieke achtergrond, die is geen geheim."

Volgens de burgemeester werden de tegenstelling tussen land en platteland in de campagne te veel uitvergroot. "Dat vond ik zorgelijk. Het miskent dat je mensen in moeilijke en kwetsbare omstandigheden tegenkomt in kleine dorpen, maar ook in Amsterdam Nieuw-West. Die tegenstelling doet geen recht aan de ingewikkelde levens van mensen."

Halsema formuleert het heel correct: ze heeft een GroenLinks-verleden, maar is nu burgemeester en dus heeft ze in die rol geen opvattingen over welk kabinet ze wil. "Ik hoop dat er een kabinet komt dat oog heeft voor grote steden, de ongelijkheid en woningnood daar en die ook begrijpt dat je er niet komt met eenvoudige tegenstellingen regio en stad."

Halsema staat in contact met de hoofdrolspelers bij de formatie. "Natuurlijk zoek in contact, dat doe ik vanuit Amsterdam, de Metropoolregio, de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en de vier grote steden. Met de minister van justitie heb ik al veel langer contact vanwege haar en mijn functie."

Woningbouw

In de ogen van Halsema zijn er ook zeker overeenkomsten tussen de vier partijen en Amsterdam. "Wethouder Wonen Van Dantzig (D66) heeft net bekendgemaakt om binnen de stad nog 20.000 woningen extra te bouwen. Nederland kent een enorme woningnood, dus de samenwerking tussen een kabinet en een stad daarin is heel belangrijk."

Ze vervolgt: "Datzelfde geldt voor goede openbaar vervoersverbindingen. Amsterdam als hart van de metropoolregio is belangrijk voor de economie van ons het land. Twintig procent van het geld wordt hier verdiend. Als het hier economisch slechter gaat of de openbaar vervoersverbindingen zoals het doortrekken van de Noord/Zuidlijn, komt er niet, dan hebben mensen in Twente, Drenthe en Limburg daar ook last van. We zijn verbonden met elkaar. Ik ga ervan uit dat ook het kabinet dat ziet en dat men ook begrijpt dat Amsterdam als hoofdstad van Nederland daarin een belangrijke sleutelpositie heeft."

Illegaliteit

In onder andere het partijprogramma van de PVV staat dat zij illegaliteit strafbaar willen stellen in Nederland. Mocht dat daadwerkelijk beleid worden vanuit Den Haag en Amsterdam het moeten uitvoeren, dan kan het kabinet zich opmaken voor een ingewikkeld gesprek met Halsema.

"We hebben helemaal de politie of marechaussee niet om dit te handhaven. Volgens mij moet je eerst beter uitzettingsbeleid hebben, daar begint het mee. Opdrachten van het kabinet zullen we uiteindelijk altijd moeten uitvoeren, maar hiervoor geldt wel dat we een ernstig gesprek zullen gaan voeren. Op de schaarse agenten heb ik andere prioriteiten."

Halsema vult aan: "Ik ga ervan uit dat dit kabinet consensus krijgt over onze grondwet en de bescherming van onze grondrechten. Dan ga ik ervan uit dat ik nooit aan die morele ondergrens kom. We vinden het allemaal van groot belang dat we in een democratische rechtsstaat leven en dat die ook hooggehouden wordt."

Ze besluit: "Laten we eerst maar op de overeenkomsten zitten, dit kabinet zegt bestaanszekerheid van groot belang te vinden. Wij zijn heel benieuwd wat eruit gaat komen."

Bekijk hieronder de hele uitzending, waarin Halsema ook ingaat op het buiten functie stellen van negen agenten en het schorsen van één agent bij de politie Amsterdam vanwege discriminerende en grensoverschrijdende berichten in app-groepen. Ook spreekt de burgemeester over haar nieuwe veiligheidsbeleid voor grote evenementen in de stad.