Tweetal met 460 kilo coke loopt tegen de lamp door autopech op snelweg

Het vervoer van 460 kilo coke is deze zomer misgelopen doordat de auto waarin de drugs lag autopech kreeg. De cocaïne werd overgeheveld naar een auto die toevallig door de politie werd gevolgd waarna de inzittenden van de twee voertuigen werden aangehouden. Twee van hen zijn door de rechtbank Amsterdam veroordeeld tot drie jaar cel.

Een van de verdachten vervoerde de drugs eind september vorig jaar met een bakwagen, maar kreeg pech toen hij over de snelweg reed. Hij parkeerde de wagen op de vluchtstrook en verklaarde aan de politie dat in de verhuisdozen in de achterbak een deel van zijn inboedel zat.

Een berger bood hem aan het busje gratis af te voeren, maar de bestuurder sloeg het aanbod af. Een andere berger bracht het busje uiteindelijk naar een bedrijventerrein. Daar kwam een kennis van de man naartoe met een andere auto.

Verborgen ruimte

Deze personenauto werd op dat moment toevallig door de politie gevolgd omdat het kenteken door een automatische kentekenplaatherkenning werd geregistreerd. De auto stond geregistreerd omdat er een verborgen ruimte in zat en de bestuurder, toen nog onderweg naar het bedrijventerrein waar het kapotte busje stond, maakte meerdere verkeersovertredingen.

Eenmaal op het bedrijventerrein stapte de bestuurder van de auto uit en keek volgens de rechtbank veel om zich heen. De twee verplaatsen de verhuisdozen met coke van het busje naar de auto en reden weg. Nu maakte de bestuurder ineens geen overtredingen meer viel de agenten op.

Niet veel later werd de auto stilgezet en zijn de inzittenden aangehouden. In de verhuisdozen bleek na onderzoek 460 kilo coke te zitten.

In totaal zijn drie mensen aangehouden. Twee van hen zijn veroordeeld tot een gevangenisstraffen van ruim drie jaar voor het vervoeren van drugs. Een derde verdachte is vrijgesproken voor het vervoerden van drugs, maar moet drie maanden de cel in voor het witwassen van een horloge die bij een huiszoeking werd gevonden.