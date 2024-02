Duizenden woningen in de bestaande stad: wel of geen goed plan?

We gaan de hoogte in als het aan bouwwethouder Reinier van Dantzig ligt. Geen nieuwe woonwijken meer opspuiten, zoals dat eerder gebeurde met IJburg en Zeeburgereiland, maar verdichten in de bestaande stad om de woonambities tot 2035 waar te maken.

In de nieuwe woningbouwstrategie ‘Bouwen aan buurten van de toekomst’ die bouwwethouder Reinier van Dantzig vorige week presenteerde, is verdichten het toverwoord. Om de groei van de stad aan te kunnen moeten er extra woningen worden gebouwd. Dat moeten er 20.000 extra zijn die op plekken worden gebouwd waar nu al geleefd en gewoond wordt. Denk aan plekken als Noord, Sloterdijk, het Gelderlandplein en de Amsterdamse Poort.

Architect Daan Roggeveen is enthousiast over de plannen. "Je bouwt dan niet in het groen, maar je voegt aan de bestaande stad kwaliteit toe. Je kan gebruik maken van de bestaande infrastructuur en van de voorzieningen die er al zijn, zoals scholen en sportscholen", vertelt hij vanaf het Buikslotermeerplein in Noord. Op die plek zullen straks zo'n duizend extra woningen komen.

Te weinig plekken om te sporten

Maar juist over die bestaande voorzieningen maakt Brian Benjamin, voorzitter van de Sportraad Amsterdam, zich zorgen. "Als er veel meer woningen bij worden gebouwd, komen de sportvoorzieningen onder druk te staan. Er zijn nu al wachtlijsten bij veel verenigingen, dus wij zien dit niet als oplossing. De gemeente zou nu al rekening moeten houden met toekomstige sportlocaties in de bouwtekeningen ", vertelt hij.

De plannen moeten nog worden goedgekeurd worden door de gemeenteraad. Tussen 2031 en 2035 moeten die extra 20.000 woningen worden gebouwd.