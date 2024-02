Herdenking Februaristaking: "Het feit dat ik hier nu sta, is een direct gevolg van alles wat er is gebeurd"

Op 25 februari is het 83 jaar geleden dat Amsterdammers massaal staakten tegen de Jodenvervolging door de Duitsers. In Amsterdam Informeert spreken we Benjamin Fro. Hij is spoken word-artiest en spreekt op de jaarlijkse herdenking. Fro vertelt waarom de herdenking juist nu zo belangrijk is.

De Februaristaking van 1941 in Amsterdam was een opvallend moment van verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het was een spontane reactie op de razzia's van de nazi's tegen Joodse Burgers. De staking, gedragen door solidariteit en moed, symboliseert de vastberadenheid van gewone mensen om zich te verzetten tegen onrecht. De Februaristaking wordt tot op de dag van vandaag herdacht vanwege haar blijvende betekenis en symboliek.

Dit jaar is Benjamin Fro een van de sprekers. Hij is zelf Joods en zijn opa is tijdens de Tweede Wereldoorlog vervolgd. "Hij heeft in een werkkamp vastgezeten. Slavernij onder erbarmelijke omstandigheden. Hij had het geluk om het te overleven."

Voor Fro is het feit dat hij tijdens de herdenking van de Februaristaking mag spreken van grote betekenis. "Het feit dat ik hier nu sta, is een direct gevolg van alles wat er is gebeurd. Dat zo'n massale daad van verzet tegen jodenvervolging plaatsvond is een heel inspirerend gegeven en zegt iets over onze stad."

De spoken word-artiest benadrukt de urgentie van het herdenken van de Februaristaking: "In heel Europa zien we een opkomst van fascistische en uitsluitende ideologieën. Het is essentieel om te reflecteren op de strijd die hiertegen is gevoerd."

"Ik hoop dat ik mensen kan motiveren en inspireren om zelf ook in actie te komen tegen fascisme en uitsluiting", sluit hij af.