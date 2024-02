Twee explosies binnen paar uur tijd in portiek in Noord: "Geeft geen veilig gevoel"

Bewoners aan de Westerduinenstraat in Noord zijn in een paar uur tijd opgeschikt door twee explosies. Volgens omwonenden zouden beide explosies in dezelfde portiek zijn geweest. De tweede keer brak er ook brand uit, maar die kon snel worden geblust. "Ik heb een hele harde knal gehoord, dit geeft niet een veilig gevoel", vertelt een omwonende aan AT5.

De eerste knal was vanochtend rond 05.20 uur in een portiek aan de Westerduinenstraat in Noord. Er raakte niemand gewond, maar meerdere buurtbewoners hoorden een harde knal. Nadat de politie de straat had verlaten, ging er opnieuw een explosief af. Volgens omwonenden zou het om hetzelfde portiek gaan en zou er brand zijn ontstaan.

Een buurtbewoner vertelt: "Toen ik buiten kwam zag ik een mevrouw op het balkon staan met rookontwikkeling uit de ramen en die was helemaal in paniek. Gelukkig is ze wel gerustgesteld door de buren en daarna heeft de brandweer haar gelukkig weg kunnen halen."

Extra surveillance

De Amsterdamse fractie van de PvdA reageert op X geschrokken te zijn en pleit voor surveillance en extra cameratoezicht in de buurt.