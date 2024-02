Politie en OM gaan ter plekke boetes uitdelen bij overtredingen demonstranten, politie controleert nu ook fatbikes en elektrische fietsen met nieuwe rollerbank en twee explosies binnen paar uur tijd in portiek aan Westerduinenestraat in Noord. Dat en meer in het AT5 Nieuws van woensdag 7 februari, gepresenteerd door Fabiënne Mucuk.