OBA Live nl OBA Live: Liefde voor Noord, de nacht en psychologie

Het is bijna Valentijnsdag en we praten vandaag in OBA live over de liefde. De liefde voor stadsdeel Noord, de liefde voor de Amsterdamse nacht en we praten met de Podcast Psycholoog over hoe om te gaan met liefdesverdriet.

Psychologie van de liefde Met een podcast over psychologie staat Marissa van der Sluis in de top 5 meest beluisterde podcast van Nederland. Praten over psychologie is een onuitputbare bron die populairder is dan ooit. "Men wil weten hoe het hoofd werkt, iets dat we niet op school hebben geleerd en nu moeten we het onszelf bijbrengen." Ook heeft Marissa in januari in de Kleine Komedie gestaan met De Nacht van de Break Up een live podcastavond met muziek en dans. "Een avond in de Kleine Komedie vullen met een podcast is zo bijzonder, het is een ontmoeting met de luisteraars waarbij je alle emoties direct voelt".

Verdedig Noord uit liefde voor een stadsdeel Rapper Massih Hutak is organisator en bedenker van Verdedig Noord. Noord is zijn thuis en moet ook zijn thuis blijven. "Gentrificatie is niet tegen te houden, maar moet in goede banen worden geleid, zodat de oude bewoners van Noord zich ook thuis blijven voelen." Massih heeft met zijn nummer Pleintje een ode aan Noord geschreven. De bijbehorende videoclip van Pleintje wordt op 10 februari op het Amsterdams Buurt Film Festival vertoond in de OBA Oosterdokskade.

Liefde voor de Amsterdamse nacht Nachtburgemeester Freek Wallagh heeft er een jaar op zitten in zijn ambt. De liefde voor het Amsterdamse nachtleven was er altijd al, maar is meer gegroeid door betrokkenheid bij beleidsvorming. "Een stad die voor 90% dicht gaat in de nacht is doods en niet veilig", volgens Freek. "Door nachtmarkten, winkels, restaurants en bioscopen ook in de nacht op te laten zijn, krijg je een bruisende stad." is de overtuiging van Freek. "Een ijsje in Amsterdam-Noord halen laat in de avond hoort ook bij een nachtcultuur" aldus Freek.

