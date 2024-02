Advocaat Bénédicte Ficq: demonstraties Extinction Rebellion op snelwegen zijn veilig

Advocaat Bénédicte Ficq verbaast zich erover dat mensen de demonstraties van Extinction Rebellion (XR) op snelwegen te ver vinden gaan. Ze snapt niet dat deze mensen, die meestal wel menen dat we iets aan klimaatverandering moeten doen, 'afhaken' door bezettingen zoals op de A10 en A12. Ficq is aanhanger van XR en vindt dat we de aarde moeten redden. Dit vertelt ze in het interviewprogramma 'Gesprek aan de Amstel' met schrijver Kemal Rijken, vanavond op AT5.

In het gesprek vertelt Ficq over haar passie voor het klimaat. "We zijn met z'n allen terminatortje aan het spelen", zegt de advocate, doelend op het vernietigen van de aarde door de mens. Juist vanwege de acties van XR staat ze achter die beweging en het bezetten van de A10 en de A12. "Je kunt niet een weitje bij Ermelo gaan bezetten." Ficq was aanwezig bij de bezetting van de ringweg en kroop zelf over de vangrail om op het asfalt van de A10 te lopen. Levensgevaarlijke acties, aldus presentator Rijken. Nee, zegt Ficq, die uitlegt waarom ze vindt dat het veilig is.

Ficq vertelt in 'Gesprek aan de Amstel' ook over haar werk als strafrechtadvocaat. "Als je in de problemen komt en je wordt vervolgd door de staat, dan heb je iemand nodig die je door dik en dun steunt."