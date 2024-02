Kokkie en speciale gast Cavinsky: "Ajax moet gewoon derde worden!"

De eerste volledige wedstrijd van Jordan Henderson bij Ajax is een feit. Hij heeft er naar eigen zeggen enorm van genoten, en dat geldt ook voor Kokkie en zijn speciale gast in deze podcast: Cavinsky. Kale had de uitslag vorige week goed voorspeld, en mocht lekker op vakantie. We kijken terug op de wedstrijd tegen PSV en blikken vooruit naar de wedstrijd tegen Heerenveen. "Kijk, met deze stijgende lijn kan Ajax verder bouwen."