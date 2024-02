Politie lost waarschuwingsschoten bij aanhouding voor mogelijk wapenbezit

Bij een aanhouding in de Nieuwe Looiersdwarsstraat in het centrum heeft de politie vanavond waarschuwingsschoten gelost. De verdachten werden aangehouden na een melding van mogelijk wapenbezit.

De politie kreeg die melding rond 21.00 uur. Er werden uiteindelijk drie verdachten die aan het signalement

Of de verdachten inderdaad een wapen bij zich hadden, kan de politie vanwege het lopende onderzoek niet zeggen. Ook is onduidelijk waarom er waarschuwingsschoten werden gelost. "De agenten voelden zich daar in ieder geval toe genoodzaakt", kan een woordvoerder voor nu zeggen.