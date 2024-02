Heropening van Shelter: "Amsterdammers voelden de club niet echt meer"

Door het betrekken van een deel van de parkeergarage onder de A'dam Toren is er meer ruimte in de club. Er is zelfs een hele extra zaal bijgekomen. "We waren gelimiteerd aan één zaal", vertelt Zep, "wat ons heel erg beperkte in de muziekstijlen die we programmeerden. Mensen kunnen nu veel meer op avontuur in de club, veel meer dansen." En bovendien "is het gewoon een sexy zaaltje", aldus Zep.

Op de avond van de heropening reageren bezoekers enthousiast: "Het ziet er mooi uit, een tweede zaal, superleuk." Nachtclub Shelter is elke vrijdag- en zaterdagavond geopend.