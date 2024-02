Verhuurder van 17e-eeuws pand in Centrum moet dubbel glas plaatsen van rechtbank

Tocht, vocht en kou: wie in een monumentaal pand woont kan erover meepraten. Het plaatsen van dubbel glas is in veel gevallen, door de monumentale status, niet mogelijk. Toch is het een bewoonster van een 17e-eeuws huis in het centrum gelukt om dát voor elkaar te krijgen, op last van de kantonrechter.

De bewoonster van het 17e-eeuws pand heeft zo'n last van de kou dat naar eigen zeggen haar woongenot is beschadigd. Ze vroeg de beheerder daarom of haar huis beter geïsoleerd kon worden, inclusief ramen met dubbel glas. Dat kan, was het antwoord, maar dan moet ze er wel voor betalen door middel van een huurverhoging.

De beheerder is van mening dat het algemeen bekend is dat de isolatiekwaliteit van een monumentaal pand minder is dan van een nieuwbouwwoning en vindt de ondermaatste isolatie dan ook geen gebrek. Het beter isoleren van de woning zou dan neerkomen op een woningverbetering en daar betaalt de huurder zelf voor, want dat kan niet worden afgedwongen via de gebrekenregeling.

Maar de kantonrechter is het hier niet mee eens. Dat de woning deel uitmaakt van een monument en uit de 17e eeuw komt, speelt bij de beoordeling over de aanwezigheid van enkel glas geen rol. "Allereerst niet nu in de woning inmiddels andere aanpassingen aan het comfort van deze tijd hebben plaatsgevonden en de norm over welk huurgenot in het verleden verwacht mocht worden, niet de maatstaf voor vandaag meer kan zijn."

Energiecrisis

De rechter vindt ook dat de energiecrisis meeweegt in het conflict tussen de partijen. De kosten voor verwarming van een slecht geïsoleerde woning worden namelijk een steeds groter deel van de maandelijkse uitgaven. Isolatiemaatregelen, zoals dubbel glas, kunnen deze kosten enigszins beknotten en daarmee de woonlasten voor de huurder betaalbaar houden.

Bovendien merkt de bewoonster op dat tegenwoordig een ruime meerderheid van woningen in de particuliere sector dubbel glas hebben. De rechter is het er dan ook mee eens dat in die sector de aanwezigheid van dubbel glas als normaal wordt gezien.

Ten slotte verwijst de rechter naar het voornemen van de minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting) om onderdeel van het wetsvoorstel Betaalbare huur het woningwaarderingsstelsel voor zelfstandige woonruimte aan te passen. Als die wet er komt krijgen woningen met energie labels E, F en G aftrekpunten.

De verhuurder moet nu binnen vier maanden het enkel glas vervangen hebben.