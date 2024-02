Na Rembrandt en Vermeer toont het Rijks nu bijna 50 werken van Frans Hals

Voor het eerst sinds 1870 is het bekende werk De lachende cavalier weer even terug in eigen land. Aanstaande vrijdag, 16 februari, opent het Rijksmuseum de tentoonstelling 'Frans Hals'. De tentoonstelling bestaat uit bijna 50 werken, waarvan er veel onder strikte voorwaarden en met hoge uitzondering naar Amsterdam zijn gebracht. AT5 bekeek de gloednieuwe tentoonstelling en sprak met conservator Tamar van Riessen.

AT5

Hals staat bekend om zijn levendige manier van schilderen, waarbij hij een losse penseelstreek gebruikte. Hij was een van de weinige schilders die lachende mensen vastlegde. In de 17e eeuw was hij dan ook baanbrekend door zijn originele stijl en techniek.

Quote "We willen heel graag laten zien dat Hals een groot en internationaal podium verdient" Tamar van Riessen, conservator van de tentoonstelling

Na Rembrandt en Vermeer is het nu tijd voor een tentoonstelling van Frans Hals in het Rijksmuseum. "Wat we zien is dat de algemene bezoeker de naam Frans Hals niet meteen herkent. En Rembrandt en Vermeer wel. We willen heel graag laten zien dat Hals een groot en internationaal podium verdient", vertelt Van Riessen. Niet alleen Haarlemmers, ook Amsterdammers Frans Hals werd geboren in Antwerpen en bracht zijn leven door in Haarlem. Hij portretteerde Haarlemmers, maar ook Amsterdammers, wat zeer uitzonderlijk was voor die tijd. "Hij werd in 1633 gevraagd om de schutters uit Amsterdam te portretteren. Dat was superbijzonder, omdat het eigenlijk not done was om buiten je stad een schilder aan te trekken", vertelt Van Riessen.

Londen, Berlijn en Haarlem Het Rijksmuseum organiseert de tentoonstelling samen met de National Gallery London, de Gemäldegalerie in Berlijn en het Frans Hals Museum in Haarlem. De lachende cavalier was vanaf 1870 te zien in de National Gallery in London, maar dankzij een historisch besluit is het schilderij nu te zien in het Rijksmuseum. "Het is ontzettend uniek dat we zo'n bijzonder en vroeg portret van Hals mogen tonen", aldus Van Riessen.

De lachende cavalier- Schilderij van Frans Hals - AT5

Ook het schuttersstuk Feestmaal van de officieren van de Sint-Jorisschutterij is naar het Rijksmuseum gekomen. Het werk verliet voor de tentoonstelling voor het eerst het Frans Hals Museum in Haarlem. Naast dit werk leende het Frans Hals Museum nog drie andere werken uit. De tentoonstelling Frans Hals is te zien van 16 februari tot 9 juni 2024.