Volgende week zaterdag is het exact twee jaar geleden dat Rusland de oorlog verklaarde aan Oekraïne. Om te ontkomen aan het oorlogsgeweld, vluchtten de Oekraïense nichtjes Margo en Sasha met hun moeders naar Amsterdam. Een jaar geleden spraken we de meisjes voor het eerst. Een jaar later zoeken we ze weer op: ze lijken ze hun draai in Amsterdam aardig te hebben gevonden.