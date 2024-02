Brand Derde Schinkelstraat verspreidde zich razendsnel: "Ze zaten helemaal vast"

Bij een grote brand in een portiekwoning in de Derde Schinkelstraat in Zuid heeft de brandweer vier bewoners gered. De brand ontstond op de begane grond en verspreidde zich razendsnel via het trappenhuis naar boven. "Ik zag mensen die uit paniek uit het raam klommen", vertelt een buurtbewoner aan AT5. Een kat overleefde het vuur niet.

De brand brak vanochtend rond 8.30 uur op de begane grond uit en trok binnen korte tijd door het hele pand. "We zagen twee hele grote rookwolken en de twee meiden op het balkon, helemaal in paniek met allemaal lakens op vier hoog. Ze zaten helemaal vast", aldus een omwonende.

Doordat het vuur zich snel verspreidde moesten vier bewoners gered worden door de brandweer. Twee werden er twee met een ladderwagen naar buiten gehaald. Twee andere bewoners werden door de brandweer via de begane grond naar buiten begeleid.

Een bewoner kwam wel zelf buiten door zich van het balkon te laten vallen. Hij raakte daarbij gewond en is meegenomen naar het ziekenhuis. In totaal zijn er zeven personen nagekeken in verband met rookinhalatie en vier van hen zijn naar het ziekenhuis vervoerd.

Onbewoonbaar

Inmiddels is het vuur uit. Van buitenaf is te zien dat er op meerdere verdiepingen brand- en blusschade is ontstaan. Volgens de woordvoerder is het pand voorlopig onbewoonbaar verklaard. De woningen naast het pand zijn ook door de brandweer ontruimt, maar die zijn weer vrijgegeven.