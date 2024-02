Vier bewoners uit pand gehaald bij grote brand Derde Schinkelstraat

Bij een grote woningbrand in de Derde Schinkelstraat in Zuid heeft de brandweer vier bewoners gered. Ze konden door de brand niet meer via het trappenhuis naar buiten. Een andere bewoner kwam buiten door zich van het balkon te laten vallen.

De bewoner raakte bij die val gewond, hij wordt daarvoor behandeld in het ziekenhuis. Naast deze bewoner zijn er nog drie andere gewonden naar het ziekenhuis gebracht voor rookinhalatie. In totaal werden zeven bewoners nagekeken door ambulancepersoneel.

Grote brand

De brand brak vanochtend rond 8.30 uur en trok binnen korte tijd door het hele pand, laat een woordvoerder van de brandweer weten. De brandweer schaalde op naar 'grote brand', wat betekent dat er meerdere voertuigen worden ingezet om het vuur onder controle te krijgen.

Inmiddels is het vuur uit. Van buitenaf is te zien dat er op meerdere verdiepingen brand- en blusschade is ontstaan. Volgens de woordvoerder is het pand voorlopig onbewoonbaar.

Reddingsactie

Van de vier bewoners die gered moesten worden, werden er twee met een ladderwagen naar buiten gehaald. Twee andere bewoners werden door de brandweer via de begane grond naar buiten begeleid. Een van de bewoners die door de brandweer werd gered hoefde niet naar het ziekenhuis.