Rechter: "Kwalijk dat juist Promes rijkdom en aanzien wilde vergroten door cocaïnehandel"

"Het is extra kwalijk dat juist Quincy Promes, met zijn voorbeeldfunctie, zijn rijkdom en mogelijk ook aanzien in bepaalde kringen aanzien probeerde te vergroten door betrokkenheid bij grote internationale drugstransporten", stelde de rechtbank vanochtend. Promes werd veroordeeld tot 6 jaar cel voor betrokkenheid bij de invoer van twee partijen cocaïne.

Met in totaal bijna 100 wedstrijden voor Oranje en Ajax, ruim 700.000 volgers op Instagram, eigen muziek én een eigen kledingmerk kun je niet om de voorbeeldfunctie van Quincy Promes heen. En laat de rechtbank hem juist dát kwalijk nemen bij de beoordeling van zijn strafzaken.

Toen de rechtbank hem vorig jaar tot 1,5 jaar celstraf veroordeelde voor het neersteken van zijn neef, noemde de rechtbank het zorgelijk dat iemand met een voorbeeldfunctie als Promes 'niet lijkt in te zien hoe verwerpelijk zijn gedrag is en dat hij het steken zelfs op iemand anders heeft proberen af te schuiven.'

De positie die hij heeft, kwam hem vandaag opnieuw duur te staan. "Het is extra kwalijk dat juist Quincy Promes, met zijn voorbeeldfunctie, zijn rijkdom en mogelijk ook aanzien in bepaalde kringen aanzien probeerde te vergroten door betrokkenheid bij grote internationale drugstransporten", zei de rechter vandaag.

'Discussie in publiek domein'

De advocaat van Promes Robert Malewicz reageert: "Die voorbeeldfunctie is inderdaad gememoreerd en is onderdeel van waarom we hem toch een forse straf opleggen. Maar iedereen is voor de wet gelijk. Je zou ook kunnen zeggen dat deze discussie zich juist in het publieke domein gehouden wordt. Dus je krijgt ook veel meer over je heen als publiek figuur."

De rechtbank veroordeelde Quincy Promes vandaag tot 6 jaar cel voor zijn rol bij de invoer van twee partijen cocaïne. Medeverdachte Marylio V. krijgt dezelfde straf. De twee neven zouden begin 2020 via de haven van Antwerpen twee partijen drugs hebben ingevoerd. De eerste partij, verstopt in een container met zakken zout, is nooit gevonden. Een tweede partij werd onderschept. Er was 9 jaar cel tegen hem geëist.

‘Soldaat, heel veel strepen erbij'

De officier van justitie las tijdens de zitting een groot aantal berichten voor die Promes en zijn neef zouden hebben gestuurd. Zo zou Promes aan de uithalers, die in een loods in België aan het werk waren geweest met het halen van cocaïne uit een lading met zakken zout, uiteindelijk tevreden ‘soldaat, heel veel strepen erbij’ hebben gestuurd. Ook de neef reageerde volgens het OM enthousiast. Wel zou de winst door de ingreep van de Belgische douane ‘gehalveerd’ zijn. In de woning van de neef werd volgens het OM 17.000 euro aan contant geld gevonden.

De voetballer, die sinds 2021 bij Spartak Moskou speelt en dus al 1,5 jaar celstraf kreeg voor het neersteken van zijn neef, was er vandaag opnieuw niet bij. Volgens zijn advocaat komt dat door zijn werk als voetballer. Als hij naar Nederland zou komen, komt hij vast te zitten.

De advocaat van Promes liet na afloop weten in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak.